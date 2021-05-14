لحظة عدم السماح بسقوط الراية - التيتي الحبيب

2021/05/14 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب انها اللحظة التي لا زالت تلقي بظلالها على الحركة الشيوعية الى اليوم.



وهذه اللحظة هي تلك الواقعة بعيد وفاة ماركس 1883 وبداية الحرب العالمية الاولى او الحرب العظمى.في هذه اللحظة هناك اربعة شخوص لعبوا ادوارا محورية وهم انجلس بيبل كاوتسكي وروزا لوكسمبورغ فبليخانوف واخيرا لينين.



في هذه الورقة سنعطي الكلمة الى بليخانوف وروزا لوكسمبورغ.



اللحظة التي سنتابع وقائعها هي لحظة انهيار الاممية الثانية ( ......





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