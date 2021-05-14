دردشة على هامش الضجيج! - إلهام مانع

2021/05/14 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع "بعيداً عن الضجيج والإعلام والزحام وبعض ترهات الأقلام، كل عام وأنتم بسلام"."كل عام وأنتن بسلام".



معايدة قرأتها على حائط صديقة، أستاذة جامعية وحقوقية ليبية، تشبهها.



راقت لي، فأعدتها عليكما، عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة.



بعيداً عن الضجيج والإعلام والزحام، وبعض ترهات الأقلام، كل عام وأنتما بسلام.



الضجيج صاخب هذه الأيام.



مشحون.



صارخ.



معجون بالدماء والحزن والدموع.



والإع ......





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