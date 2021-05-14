ضرب وحشي في مركز

2021/05/14 | 20:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية عن حالات اعتداء يتعرض لها لاجئون داخل مركز "هارماندالي" في مدينة إزمير التركية، والذي يعرف بـ"مركز إزالة الهجرة" أو مركز الاحتجاز، ويتبع لإدارة الهجرة في البلاد.

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