“فيسبوك” يغلق صفحة الحزب الشيوعي الرسمية في دولة عربية

2021/05/14 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحزب الشيوعي اللبناني، أن إدارة “فيسبوك” أغلقت صفحة الحزب الرسمية، وذلك بسبب دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، حسب قوله.

وأصدر الحزب الشيوعي اللبناني بيانا على موقعه الرسمي جاء فيه: “قامت إدارة موقع “فيسبوك” أمس بإغلاق الصفحة الرسمية للحزب الشيوعي اللبناني تحت حجة عدم التزامها بالمعايير المجتمعية التي يعتمدها الموقع، متحججةً أن الأخبار التي تنقلها الصفحة تؤيد الإرهاب وتشجع على القتل”.

وأضاف البيان: “في هذا الإطار يؤكد المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني أن هذا القرار يأتي من موقع سياسي واضح منحاز إلى السردية الصهيونية التي تعمل على إسكات كل الأصوات المناوئة، وتصنيف حركات المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة ضد الاحتلال بالإرهاب”.

وأردف البيان: “إن تهمة صفحة الحزب الشيوعي اللبناني على الفيسبوك الحقيقية هي أنها تسمي القتل قتلا، والاحتلال احتلالا، والمجزرة مجزرة، والتهجير تهجيرا، تماما كما تسمي السارقين سارقين والقمعيين قمعيين، والإرهاب إرهابا، ولها الفخر في ذلك ولا تعتذر عنه”.

ودعا المكتب الإعلامي إلى “إدانة هذا القرار وإلى أوسع حملة تضامن مع حرية التعبير والعمل السياسي وحق الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، كما إلى وسائل الإعلام عموما، دون قيود سياسية تفرضها شركات خاصة ذات أجندات، وإلى المساهمة في نشر أخبار الحزب ونضالات الشعب الفلسطيني على أوسع نطاق لكشف جرائم العدو وأكاذيب داعميه”.

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