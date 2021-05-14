هل ادريس أعظم كتاب القصة ؟ - اشرف عتريس

2021/05/14 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس لم يترجم يوسف ادريس (كل انتاجه) كى يكون أعظم كتّاب القصة ويعرفه العالم بشكل أكثر ويقرأ الوطن العربى فى كل مراحله السياسية وأجيال مختلفة حقيقة كتابات يوسف ادريس العظيم ..



في رأى بعض النقاد وفى انصاف شديد يرون انه تفوق فى كتاباته على نجومية نجيب محفوظ في القصة القصيرة ونشره فى الاهرام واهتمام المثقفين بدرجات الاختلاف الشديد فى الاسلوب ورغبة الشيوعيين أيضا فى المقارنة لصالحه وان استحق ذلك ......





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