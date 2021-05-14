وصول المبعوث الأميركي للعمل على تهدئة دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين

2021/05/14 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في القدس، الجمعة، وصول هادي عمر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية، تل أبيب، وذلك في إطار مساعي واشنطن للتوصل لتهدئة دائمة.

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