بعثة الاتحاد الأوربي تحتفل بيوم أوربا بمشاركة معالم العراق التاريخية

2021/05/14 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، أن بعثة الاتحاد الأوربي في العراق احتفلت بيوم أوربا عبر مقطع مصور دمجت فيه نشيد الاتحاد الأوربي بالمعالم التاريخية للعراق".وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المقطع المصور تم انتاجه بأياد عراقية موهوبة، وأن التراث العراقي كان محورا حيويا لاحتفالية البعثة".على صعيد متصل أوضحت "البعثة في موقعها الرسمي، أنها "تغتنم هذه الفرصة للترويج لقيم الاتحاد الأوربي المشتركة لكرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتي يسودها الشمول والتسامح والعدالة والتضامن وعدم التمييز"، منوهة بأن "احتفالها بيوم أوربا يبدأ من شط العرب الى جبال جومان وعبر الاهوار إلى زقورة أور، ومن أقدم كنائس العراق إلى آخر بوابة متبقية لمدينة بغداد المدورة، ومن كنيسة الاخيضر إلى طبيعة الشمال الخلابة في راوندوز، ومن دجلة إلى الحدباء وأم الربيعين". يذكر أن يوم أوربا هو احتفال سنوي للسلام والوحدة في أوربا تشهده الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، ويقام في التاسع من مايو/ أيار ، لتخليد ذكرى إعلان وزير الخارجية الفرنسي عام 1950 روبرت شومان الذي يعتبر بمثابة أول وثيقة رسمية أعلنت ولادة الاتحاد الأوربي.

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