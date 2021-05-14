افتتاح مركز لخدمة السياح في محافظة السليمانية

2021/05/14 | 21:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية السياحة في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، عن افتتاح مركز خاص لتقديم الخدمة لسُياح المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه وبمناسبة عيد الفطر المبارك تم افتتاح مركز المعلومات السياحي في محافظة السليمانية.

وضافت، ان المركز يقوم بتوزيع الدليل والخرائط السياحية بثلاث لغات الكوردية، العربية، والانجليزية على السياح، مشيرة الى ان المركز يتضمن جميع المعلومات الدقيقة وعناوين المناطق السياحية الدينية والاثرية الخاصة بمحافظتي السليمانية وحلبجة و الحدود الادارية لرابرين.

وتابع البيان، انه تم تخصيص موظفين في المركز للاجابة على جميع اتصالات السائحين عند الضرورة من خلال رقم الهاتف التالي: 07725120235

PUKmedia خاص

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