نص عراقٌ يا فلسطين! - مصطفى محمد غريب

2021/05/14 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب أغزة من صراخي قروحي على جرحي فنار..وجرحٌ صار نجماً في الديارفلسطينُ جرحٌ واصطبارعلى البلوىعلى الهم الغباروهذا القهرُ جرحاً من جروحِ في المناردماء الشعب والأطفال دوماً في قرار ورودٌ في السعير لها امتثالوصبرٌ من سنينٍ في انتظارمناراتٌ تلوح بلا يأس اختباروغزة في طواحين الدمارفلسطين العراق بهِ من الصبرِ المثالعراقٌ يا فلسطين اندثارعراقٌ يا فلسطين ......





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