توضيح من الاتصالات حول حريق ’بدالة الجادرية’ وتأثيره على خدمة الإنترنت

2021/05/14 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الاتصالات، الجمعة، أن حريق بدالة الجادرية لم يكن له أي علاقة بانقطاع خدمة الانترنت في بغداد وبعض محافظات الجنوب.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (14 أيار 2021)، أن "حريقا شب في بدالة الجادرية، أدى إلى عطل وإعطاب واحدة من المولدات"، مشيرا الى أن "الحريق أدى أيضا إلى حرق مولدتين اثنتين".

وأضاف، أن "الحريق لم يكن له أي تأثير في انقطاع الإنترنت".



مؤكدا في الوقت نفسه "اصلاح العطب الذي حدث في المولدة بعد قدوم فريق الاطفاء وفرق الدفاع المدني واخماد الحريق الذي وقع داخل المولدات نتيجة حدوث شرارة".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الاتصالات، توضيحا بشأن توقف خدمة الانترنت في مناطق من جانب الرصافة ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في بيان، ان خدمة الإنترنيت توقفت بالكامل لعدد كبير من مناطق الرصافة ومنها مدينة الصدر ومنطقة جميلة، مبينا ان اسباب توقف الخدمة هو تعرض المسار الرئيسي الضوئي OMCالذي يربط بدالة مأمون وبدالة ضباط زيونة إلى قطع بالكامل.

واضاف، ان العارض الذي حدث كان نتيجة لاعمال حفريات أمانة بغداد دائرة مجاري الرصافة في منطقة شارع فلسطين والمستنصرية ، مؤكدا أنه تم توثيق التجاوز لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المسببة للقطع.

واشار الى ان الكادر المختص في الوزارة استنفر جهوده لإعادة الخدمة للمسار، موضحا ان أعمال الصيانة تضمنت استبدال مقطع كابل ضوئي جديد بطول (٢٥ مترا) وعمل عقدتين ضوئيتين، وإعادة الخدمة للمسار بصورة جيدة.

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