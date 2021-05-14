واشنطن تدعو لاستئناف مفاوضات

2021/05/14 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أطراف ازمة سد النهضة إلى الإسراع في في استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، فيما شددت أن القرن الإفريقي يمر بـ"نقطة انعطاف" قد تكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

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