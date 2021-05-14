تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالحريات الدينية : الأيزيدية لازالوا ضحايا في العراق

2021/05/14 | 21:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها حول الحريات الدينية لعام 2020 يوم امس، الأربعاء، 12 أيار وكشفت ان 54 دولة تنتهك الحريات الدينية حول العالم من ضمنها العراق.بما يخص العراق جاء في التقرير ان الدستور العراقي جاء على أساس الدين الإسلامي و لا يسمح باي قانون اخر.وأشار التقرير ان الدستور العراقي …

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