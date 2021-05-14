انتهاء ازمة الناقلة ميراج ومغادرتها للمياه الاقليمية

2021/05/14 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة، انتهاء أزمة الناقلة المتعطلة “ميراج” بعد تدخل ثلاث ساحبات بحرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن “ابطال الساحبات الواصلية والداوودية وسامراء تمكنوا من قطر الناقلة المتعطلة ( ميراج ) في قناة خور الزبير بعد توقف محركاتها وانجرافها خارج الممر المائي”، مشيدة “بجهود الملاكات البحرية التي ساهمت بمنع وقوع كارثة كادت ان تحدث اذا تسربت منها حمولتها من النفط الى القناة الملاحية موعزة الى الجهات المختصة بمكافأة مالية لطاقم الساحبات الثلاث”.

واضافت الوزارة، أن “طواقم الساحبات الثلاث تمكنوا من سحب الناقلة المتعطلة مسافة 5 اميال بطريقة امنة وباحترافٍ عالٍ ومغادرتها وابحارها الى الخليج”.

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