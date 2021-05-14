قوباد طالباني يجتمع مع نائب رئيس مجلس وزراء ارمينيا

2021/05/14 | 21:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، اجتماعا مع مهر كريكوريان نائب رئيس مجلس الوزراء الارميني وهايك جوبانيان وزير صناعة التكنولوجيا والمعلومات في الحكومة الارمينية، كل على حدة.

وتوجه قوباد طالباني في وقت سابق من اليوم الى ارمينيا في زيارة تهدف الى الاطلاع على تجربة ارمينيا في مجال التكنولوجيا والتعليم وتنمية قدرات الشباب.

وجرى في الاجتماعين، بحث سبل تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وجمهورية ارمينيا.



كما وتقرر تشكيل فريق مشترك بين الجانبين لغرض نقل الخبارت الارمينية في جوانب الحكومة الالكترونية وتطوير تكنولوجيا المعلومات.

محور اخر من الحديث، كان حول ربط الجامعات التقنية في اقليم كوردستان مع ارمينيا من اجل تنفيذ الاعمال العلمية المشتركة.

وفي اطار الزيارة، اجرى قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان مع وفد للاتحاد الوطني الكوردستاني، اجروا زيارة الى الشركات المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبعد مباحثات مكثفة تم التوصل الى اتفاق مبدأي لقدوم الشركات الارمينية الى اقليم كوردستان لتعليم الاطفال والناشئين للفئة العمرية بين 10 الى 18، تعليمهم تكنولوجيا المعلومات والذي هو مشروع خاص لجمهورية ارمينيا.

زيارة قوباد طالباني الى ارمينيا جاءت تلبية لدعوة رسمية وجهت له من قبل الحكومة الارمينية، والتي تستغرق 3 ايام ايام، يرافقه خلالها وفد تألف من دارا رشيد وزير التخطيط في اقليم كوردستان، وأوميد صباح رئيس ديوان محلس الوزاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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