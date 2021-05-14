توضيح من الصحة حول حظر التجوال الجزئي: يشمل جميع أيام الأسبوع

2021/05/14 | 21:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، أن حظر التجوال الجزئي، سيشمل كل أيام الأسبوع.وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عدة قرارات جديدة بينها إلغاء الحظر الشامل والإبقاء على الجزئي.وجاء في قرارات اللجنة عقب اجتماع عقدته اليوم إنه تقرر “إيقاف الحظر الشامل طيلة أيام العيد وما بعده وتطبيق الحظر الجزئي من […]

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