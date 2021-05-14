القبض على متهم بسرقة ١٠ الاف دولار في بغداد

2021/05/14 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الجمعة، القبض على متهم بسرقة 10 الاف دولار، فضلا عن اعتقال آخر بسرقة الحقائب النسائية.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 أيار 2021)، أن "مفارزها في مكتب الكرامة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الغزالية تمكن من القبض على متهم لقيامه بسرقة حقائب نسائية في منطقة الغزالية، بعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر ونصب كمين محكم والقبض عليه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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