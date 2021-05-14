2021/05/14 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تصنّف أميركا وتشيكيا "دولتين غير صديقتين"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تصنّف أميركا وتشيكيا "دولتين غير صديقتين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تصنّف أميركا وتشيكيا "دولتين غير صديقتين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).