الحداد يوجه الخارجية بمتابعة عائلة عراقية تعرضت إلى اعتداء في تركيا

2021/05/14 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وجه نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الجمعة، وزارة الخارجية بمتابعة عائلة عراقية تعرضت إلى اعتداء في تركيا.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحداد أدان الاعتداء الآثم الذي تعرضت له عائلة عراقية من محافظة أربيل أثناء زيارتهم لتركيا للسياحة من قبل مجموعة ضالة وخارجة عن القانون، حينما اعترضوا سيارة تلك العائلة على الطريق الذي يربط بين ميرسين وأنطاليا، وقاموا بالاعتداء عليهم بالحجارة والضرب المبرح غير المبرر مما أدى الى إصابات بليغة لرب الأسرة وأبنه الصغير". وأضاف البيان أن "الحداد استنكر الاعتداء، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العراقي والسفير التركي لدى بغداد والقنصل التركي في إقليم كردستان والسفير العراقي في انقرة، وطالب بفتح تحقيق عاجل والوقوف على ملابسات الحادث وملاحقة كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة الصارمة لمنع تكرار تلك الاعتداءات التي تضر بمصلحة البلدين الجارين". وتابع البيان أنه "بعد اتصالات الحداد تم إلقاء القبض على المعتدين، وستنفذ كافة الإجراءات القانونية وتقديمهم للقضاء التركي لينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون".

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