الصحة العالمية تدعو الدول الغنية للتبرع باللقاحات للفقراء بدلا من تطعيم الأطفال

2021/05/14 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية على إعادة النظر في خطط تطعيم الأطفال، ودعتها بدلا عن ذلك إلى التبرع باللقاحات لمبادرة “كوفاكس” العالمية لتقديمها إلى اللدول الفقيرة.

وقال الأمين العام للمنظمة ،تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد ضحايا السنة الثانية من الجائحة قد يكون أكبر من السنة الأولى، مضيفا أن وضع الهند يبعث على القلق الشديد.

وتابع في اجتماع افتراضي في جنيف: “أفهم لماذا تريد بعض الدول تطعيم أطفالها، لكنني في الوقت الحالي أحثها على إعادة النظر في خططها، وأن تتبرع باللقاحات بديلا عن ذلك لكوفاكس”.

ودق رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، جرس إنذار بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في أرياف البلاد الشاسعة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تجاوزت فيه الحصيلة الرسمية للإصابات 24 مليون إصابة، وتوفي أربعة آلاف بالمرض لليوم الثالث على التوالي.

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