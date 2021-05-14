تربية اقليم كوردستان توجه طلبا الى اولياء امور التلاميذ

2021/05/14 | 22:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة التربية في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، طبيعة الاجراءات الصحية لمواجهة تفشي فايروس كورونا في المدراس، فيما وجهت طلبا الى ذوي التلاميذ.

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية في اقليم كوردستان في بيان، انه خلال فتح المدراس ابوابها امام التلاميذ، فانه يتم اتباع الاجراءات الوقائية بشكل دقيق، مبينا في حال ظهور اصابات بكورونا بأي تلميذ، سيتم اجراء الفحصوات لجميع اقرانه.

وطالب سعيد اولياء امور التلاميذ، عدم ارسال ابنائهم الى المدرسة في حال ظهر اية علامات للاصابة بكورونا، وضرورة ابلاغ المدرسة بذلك.

PUKmedia خاص

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