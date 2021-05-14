القبض على متهمين اثنين بسرقة 10 الاف دولار وحقائب نسائية

2021/05/14 | 22:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز" ان مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرامة، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقفيه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات

الى ذلك ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الغزالية القبض على متهم لقيامه بسرقة حقائب نسائية في منطقة الغزالية ، بعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وتوقفيه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل.

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