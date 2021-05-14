فرق الدفاع المدني تقتحم حريقاً هائلاً في مطبعة تجارية وسط بغداد وتنقذ 10 أشخاص

2021/05/14 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انقاذ 10 مواطنين، من حريق هائل اندلع في مطبعة تجارية وسط العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 أيار 2021)، أنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 10 اشخاص واخماد حادث حريق اندلع داخل مطبعة في بناية تجارية بمنطقة السعدون وسط بغداد"."

وأضافت، "استعانت فرق انقاذ الدفاع المدني بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل انزال المواطنين من أعلى سطح بناية بسلام بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المطبعة التجارية بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وتابع، أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المطبعة بادئ الامر".

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