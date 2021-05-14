2021/05/14 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت ثلاثة صواريخ، مساء الجمعة، من سوريا في اتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع دوامة العنف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس قبل خمسة أيام، وفق ما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق صواريخ من سوريا على إسرائيل.. والكشف عن مكان سقوطها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق صواريخ من سوريا على إسرائيل.. والكشف عن مكان سقوطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).