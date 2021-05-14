الدفاع المدني: إنقاذ 10 مواطنين وإخماد حريق داخل بناية تجارية ببغداد

2021/05/14 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 10 اشخاص واخماد حادث حريق اندلع داخل مطبعة في بناية تجارية وسط بغداد.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 10 اشخاص واخماد حادث حريق اندلع داخل مطبعة في بناية تجارية بمنطقة السعدون وسط بغداد".واضاف، ان" فرق انقاذ الدفاع المدني استعانت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل انزال المواطنين من أعلى سطح بناية بسلام بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المطبعة التجارية بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان" .واشار الى ان" الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المطبعة بادئ الامر" .

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