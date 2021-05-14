2021/05/14 | 22:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في مجلس النواب، يوم الجمعة، تعرض اسرة عراقية من اقليم كوردستان الى اعتداء من قبل مجموعة عنصرية في مدينة مرسين التركية.

وقال رئيس اللجنة شيركو ميرويس في بيان جاء فيه: "تعرضت اسرة عراقية من اقليم كوردستان الى اعتداء عنصري ومحاولة القتل بالضرب بالحجارة والشتم من قبل مجموعة عنصرية في مدينة مرسين التركية التي يتواجدون فيها لغرض السياحة.

واضاف البيان، "وهو الامر الذي ادى الى تعرض رب الاسرة الى اصابات بليغة نقل على اثرها الى المستشفى".

وتابع البيان، "اننا اذ ندين هذه الاعتداءات العنصرية المتكررة التي يتعرض لها بعض السياح والمقيمين من الجالية العراقية، فاننا نطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث، وانزال العقوبة بالمجرمين".

واختتم البيان، "كما ونطالب بعثتنا الدبلوماسية بمتابعة القضية مع المؤسسات المسؤولة عن التحقيق وصولاً بها الى القضاء، والتنسيق مع السلطات الحكومية في تركيا لمنع تكرار ذلك في المستقبل".

PUKmedia اعلام مجلس النواب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية تدين الاعتداء على اسرة عراقية في تركيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية تدين الاعتداء على اسرة عراقية في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).