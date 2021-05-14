كورونا يلغي ودية العراق والنيبال

2021/05/14 | 22:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فايروس كورونا المستجد بإلغاء المباراة الودية بين منتخبي العراق ونيبال والتي كان من المقرر إقامتها في البصرة نهاية الشهر الحالي.

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان صحفي تابعه PUKmedia، إن (التطبيعية) تسلمت اعتذاراً من الاتحاد النيبالي عن عدم خوض لقاء ودي، سبق وتم الاتفاق على إقامته في البصرة نهاية الشهر الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في نيبال.

وأضاف: إن المنتخب العراقي سيقتصر إعداده للتصفيات على إجراء لقاء ودي واحد في البصرة أمام طاجيكستان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

واشار الى، ان المنتخب العراقي سيتوجه إلى البصرة للدخول في معسكر تدريبي يوم 18 من الشهر الحالي، يتخلله لقاء طاجيكستان، قبل التوجه إلى البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة.

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