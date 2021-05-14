2021/05/14 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني جماهير شعبنا المكافح، أيها الشعب الذي يرفض الاندثار رغم التآمر والحصار، يا شعب الصمود والتضحية، تهل علينا ذكرى تشريد شعبنا وطرده من وطنه لإقامه الكيان المسخ لبني صهيون هذه العصابة التي شكلت جيشاً من القتلة في محاولتها لبناء دولة هجينه بأرض فلسطين على أنقاض تاريخ وبذور شعبنا الفلسطيني، دولة وظيفية لصالح الامبريالية، وشرطي لحماية مصالح الرأس مال العالمي .تهل علينا هذه الذكرى وشعبنا الأبي يسطر مل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطني بمناسبة الذكرى 73 للنكبة ومن أجل تصعيد الانتفاضة على كامل أرض فلسطين التاريخية - الحزب الشيوعي الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطني بمناسبة الذكرى 73 للنكبة ومن أجل تصعيد الانتفاضة على كامل أرض فلسطين التاريخية - الحزب الشيوعي الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).