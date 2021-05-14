قوة أمنية تعثر على سجن لداعش في نينوى (صور)

2021/05/14 | 23:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت القوات الأمنية، الجمعة، من كشف سجن سري لداعش، فضلا عن ضبط أسلحة مختلفة في نينوى.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 أيار 2021)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة القوات البرية من خلال قوة من الفوج الثاني باللواء المشاة 73 بالفرقة 15 تنفذ عملية مداهمة لاحدى الدور في قضاء تلعفر شمالي مدينة الموصل عبارة عن وكر بداخله ورشة كانت تستخدم في صناعة وتهيئة العبوات الناسفة تحتوي على ٤ جلكانات مملوءة بمادة C4 شديدة الإنفجار وجلكان يحتوي على مادة التيزاب و ٢١ انبوبة ثنر مركز و كيس يحتوي على مادة الكيمياوي الأسود".

وأضاف البيان، "كما تم العثور على سجن كان يستخدمه عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل الورشة تم تدمير المواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة الفرقة".

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