برأته محكمة أميركية من تهمة الإرهاب.. عراقي يواجه عقوبة الترحيل بتهم جديدة

2021/05/14 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه مواطن عراقي مقيم في الولايات المتحدة مخاطر الترحيل إلى بلده الأم، وربما مواجهة عقوبة الإعدام هناك، على الرغم من قرار محكمة فيدرالية تبرأته من تهم الإرهاب والقتل التي وجهت إليه في وقت سابق.

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