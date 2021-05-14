الإعلام الأمني: العثور على ورشة لصناعة العبوات وسجن لداعش في تلعفر

2021/05/14 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، العثور على ورشة لصناعة وتهيئة العبوات الناسفة وسجن لداعش في تلعفر شمالي الموصل.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة القوات البرية من خلال قوة من الفوج الثاني باللواء المشاة 73 بالفرقة 15 نفذت عملية مداهمة لاحدى الدور في قضاء تلعفر شمالي مدينة الموصل".وبينت، ان "الدار عبارة عن وكر بداخله ورشة كانت تستخدم في صناعة وتهيئة العبوات الناسفة تحتوي على ٤ جلكانات مملوءة بمادة C4 شديدة الإنفجار وجلكان يحتوي على مادة التيزاب و ٢١ انبوبة ثنر مركز و كيس يحتوي على مادة الكيمياوي الأسود".وتابعت: انه "كما تم العثور على سجن كان يستخدمه عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل الورشة تم تدمير المواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة الفرقة".

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