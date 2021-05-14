حفيد الإمام الخميني يوجه رسالة لهنية: ننتظر بزوغ صباح الحرية

2021/05/14 | 23:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه سماحة السيد حسن الخميني حفيد الإمام الخميني قدس سره، الجمعة، خطابا الى السيد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.وهذه هي نص الرسالة: 🔸”بسمه تعالى الاخ المجاهد السيد اسماعيل هنية ان ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم، بحق نساء واطفال الشعب الفلسطيني البطل في الاراضي المحتلة، يؤلم قلب كل حر.فشهادة اخوتنا […]

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