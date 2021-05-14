تحديد موعد ومواقع وقفة التيار الصدري الاحتجاجية لمساندة فلسطين

2021/05/14 | 23:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت اللجنة المركزية، المشرفة على الاحتجاجات في العراق، التابعة للتيار الصدري، الجمعة، موعد الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها زعيم التيار مقتدى الصدر، لمساندة فلسطين.

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وقالت اللجنة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 أيار 2021) أنه "استجابة لدعوة الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر لمساندة الشعب الفلسطيني الابي ضد العدوان الصهيوني الهمجي، ستكون الوقفة الاحتجاجية يوم غد السبت في الساعة الرابعة عصرا وكل في محافظته".

وأضافت، أنه "لاهالي بغداد الحضور في ساحة التحرير بمعية محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، فنهيب بالجميع الخروج الحاشد في هذه الوقفة المباركة النصر للشعب الفلسطيني الصابر".

وتابع، "مع ضرورة التزام ما جاء في تغريدة القائد الصدر فيما يخص التوصيات الصحية من لبس الكمامة والكفوف والتباعد".

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