وزير العمل: مقترحات بشمول المستحقين من ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية

2021/05/14 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، عن مقترحات بشمول ذوي الاعاقة بشبكة الحماية الاجتماعية.وذكر بيان لوزارة العمل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "وزيـر العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي زار جمعية صوت المعوَّق العراقي والتقى رئيس الجمعية احمد الغزي وعدد من ذوي الاعاقة ".وقال الوزير، بحسب البيان، ان "منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكاً اساسياً في رسم منهجية رصينة للشرائح التي ترعاها وعلى الخصوص ذوي الإعاقة"، مبينا ان "الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذه الفئة وتسعى جاهدة لتحقيق تطلعاتها".واوضح ان "تحقيق الاندماج لهذه الفئة بالمجتمع يأتي من خلال السعي الجاد لتحقيق تطلعاتهم ودعم نشاطاتهم والاستماع الى مقترحاتهم وطلباتهم ومنها مقترح انشاء نادي لمجموعة من رياضي ذوي الاعاقة يرتبط بالهيئة والاسراع، بالتصويت على تعديلات قانون ذوي الاعاقة الذي لازال في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع شمول المستحق من ذوي الاعاقة بالحماية الاجتماعية".واشار الى ان "الوزارة ورثت مشاكل كبيرة كان لها التأثير الكبير على واقع الخدمات التي تقدمها لفئة ذوي الاعاقة وتتعامل مع الجميع وفق رؤية مهنية واحدة من دون تمييز بين منظمة واخرى وجمعية وسواها".

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