مطالعات - الطاهر المعز

2021/05/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز عَرض كتابالموضوع: صيانة وحفظ رواية السّكّان الأصليين للقارة الأمريكية، وكذلك رواية الفلسطينيين عنوان الكتاب "الرواية المُضادّة لتاريخ الولايات المتحدة" (أو التاريخ المُضاد للولايات المتحدة)تأليف "روكسان دونبار – أورتيز" – الناشر: وايلدبروجكت، سلسلة "العالم الآتي" - 2018 تقديم – الطاهر المعزتحاول المؤلفة، من خلال هذا الكتاب، الإجابة على سؤال بسيط: لماذا تم القضاء على الأ ......





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