انتخابات الساحل 1976 وتبقي التجربة - إلهامي الميرغني

2021/05/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني إهداء"إلي أرواح رفاق المسيرة العسيرة الذين شاركونا التجربةوفارقونا علي طول سنوات المسيرة إلي روح أسامة شلبي وصفائي الميرغنيوأحمد نصر وهشام سليمان وفهمي النكلاوي وإبراهيم الكرداوي ونزار سمكوخالد الفيشاوي وأحمد خضر وإلي كل شهداء جيل السبعينات الذين رحلوا والي كل أبناء التجربة المستمرين رغم السنوات الطويلة قابضين علي الجمر وحلم الثورة رافعين الراية"تفجرت الخلافات داخل حزب العم ......





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