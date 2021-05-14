مديرة مراكز مكافحة الأمراض في أميركا: ارتداء الكمامات أمر

2021/05/15 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روتشيل والنسكي، الجمعة، إن ارتداء الكمامات سيكون أمر "يصعب الاستغناء عنه" لدى البعض.

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