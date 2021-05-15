بالوثائق: هيكلية جديدة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

2021/05/15 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز وثائق رسمية حصلت عليها، للهيكلية الجديدة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية والتي اصدرها وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات الفريق احمد ابو رغيف، حيث شملت اجراء تغييرات بمناصب ومواقع ضباط برتب مختلفة.

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