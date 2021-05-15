العثور على ورشة لصناعة العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار

2021/05/15 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الجمعة، العثور على ورشة لصناعة وتهيئة العبوات الناسفة وسجن لداعش في تلعفر شمالي الموصل.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قيادة القوات البرية من خلال قوة من الفوج الثاني باللواء المشاة 73 بالفرقة 15 عملية مداهمة لاحدى الدور في قضاء تلعفر شمالي مدينة الموصل".

وبينت، ان الدار عبارة عن وكر بداخله ورشة كانت تستخدم في صناعة وتهيئة العبوات الناسفة تحتوي على ٤ جلكانات مملوءة بمادة C4 شديدة الإنفجار وجلكان يحتوي على مادة التيزاب و ٢١ انبوبة ثنر مركز و كيس يحتوي على مادة الكيمياوي الأسود".وتابعت: انه "كما تم العثور على سجن كان يستخدمه عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل الورشة تم تدمير المواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة الفرقة".

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