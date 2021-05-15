أحد وجوه التيار الإصلاحي يترشح للرئاسة في إيران

2021/05/15 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسي الإصلاحي الإيراني مصطفى تاج زاده وزوجته في مكتب تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في طهران في 14 أيار/مايو 2021 © اف ب – طهران (أ ف ب) – قدم مصطفى تاج زاده أحد الأصوات القليلة للحركة الإصلاحية التي لا تزال مسموعة في إيران، الجمعة ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران/يونيو، حسب صحافيي […]

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