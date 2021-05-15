قبيتله تتدخل بالمباشر..مستجدات بخصوص مقتل رجل الاعمال عماد الاسدي

2021/05/15 | 00:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امارة بني اسد التدخل المباشر من

خلال عشائرها بقضية مقتل رجل الاعمال

عماد الاسدي بعد مضي 72 ساعة على الحادث

وفرار الجناة الى جهة مجهولة

ودعت قبيلة المجني عليه من خلال بيان

صدر الجمعة قبيلة الجنا

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