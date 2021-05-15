مصرع وإصابة 13 شخصاً إثر حادث مروري مروع في ديالى

2021/05/15 | 00:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي شخصان مصرعهما مساء الجمعة، وأصيب 11 آخرون، إثر حادث مروري شمالي محافظة ديالى.

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وذكر مصدر أمني، لـ"ناس" (13 أيار 2021)، أن "حادثاً مرورياً بين سيارتين نوع كيا سيراتو على طريق الخالص – كركوك، تسبب بمصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين".

وأضاف، أن "سبب الحادث، كان سير الطرفين في الرونك سايد".

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