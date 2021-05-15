السرد الخيالي وأثره في القيمة التاريخية للعهد الجديد - عباس علي العلي

2021/05/15 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي كثيرا ما يتردد في الأواسط العلمية المختصة في النقد التاريخي للسرديات الدينية أن غالب الكتب المقدسة بدأ من التوراة ووصولا للأناجيل لا يمكن الجزم بإصالتها على أنها نصوص ممكن أن تكون مدعومة من قبل أي أدلة أثرية مكتشفة حتى الآن، هذا فضلا عن كون الأناجيل الثلاثة الأولى بالرغم من تقارب الزمن في كتابتها إلا أنها لا تشكل وحدة فكرية متكاملة، وحتى التوراة في رأي بعض النقاد التاريخيين لا يمكن الجزم أيضا بوحد ......





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