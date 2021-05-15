العبيد والإماء قادمون لا محالة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/05/15 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد يرى بعض المتنبئين أن العبيد والإماء قادمون لا محالة ، فبعد أن وصف مناهضو العولمة عصر العولمة منذ مطلع التسعينيات بأنع عصر العبيد الجدد فى صورة الموظفين المطحونين الخائفين على مستقبلهم الذين يلهثون من الصباح للمساء وراء أعمالهم التى تغطى بالكاد تكاليف المعيشة لتحقيق المكاسب للسادة أصحاب الشركات ، إلا أنه منذ عام 2010 ومع تطور العولمة فى دول شرق آسيا اتجهت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهو ......





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