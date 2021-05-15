القراصنة الذين تسببوا بانقطاع الوقود في أميركا يعلنون أنهم

2021/05/15 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "فاير آي" المتخصصة بشؤون الأمن السيبراني، الجمعة، أن القراصنة الواقفين خلف هجمات "دارك سايد" التي تسببت بانقطاع الوقود في أجزاء من الولايات المتحدة أعلنوا أنهم "سيغلقون خدمتهم".

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