مانشستر يونايتد يجهز عرضا لضم فاران

2021/05/15 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيستهدف مانشستر يونايتد، الحصول على واحد من لاعبي ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقارير صحفية إنجليزية.وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مانشستر يونايتد يعتزم التقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المدافع الفرنسي رافاييل فاران.وينتهي عقد فاران، مع ريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي من الممكن أن يقرر الميرنجي بيعه هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانًا في الصيف المقبل. ويستهدف مانشستر يونايتد، تكوين ثنائية قوية يين مدافعه هاري ماجواير ورافاييل فاران، من أجل المنافسة على لقب البريميرليج الموسم المقبل، في ظل تراجع مستوى فيكتور ليندلوف، وإيريك بايلي.ولا يعتبر فاران، هو المرشح الوحيد من مدافعي ريال مدريد للرحيل هذا الصيف، فهناك أيضًا سيرجيو راموس، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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