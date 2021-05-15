سيتي يحتفل بلقبه بثلاثية توريس من رباعية في مرمى نيوكاسل

2021/05/15 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الإسباني، فيران توريس، ثلاثية من رباعية فريقه في مرمى مضيفه نيوكاسل يونايتد وقاده لقلب الطاولة بالفوز عليه 4-3 الجمعة، بعد أول مباراة يخضوها فريقه بصفته بطلاً الدوري الإنكليزي لكرة القدم ضمن منافسات المرحلة 36.

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