تحالف الفتح يحدد موعد الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021/05/15 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدد تحالف الفتح، موعد الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد.وذكر التحالف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "كان من المقرر أن تكون لنا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد ٢٠٢١/٥/١٦"، مبينا انه "ومن أجل وحدة موقف الشعب العراقي التضامني مع الشعب الفلسطيني تقرر أن تكون الوقفة موحدة في ساحة التحرير وفي جميع المحافظات الساعة الرابعة عصراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/١٥، تزامناً مع دعوة السيد مقتدى الصدر".واهاب التحالف، بأبناء الشعب العراقي كافةً المشاركة الجادة في هذه الوقفة التضامنية، مؤكدا على الإخوة المشاركين عدم رفع أي علم غير علمي العراق وفلسطين .وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، إلى وقفة احتجاجية سلمية لمساندة الشعب الفلسطيني. وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد رفع الحظر الصحي بسبب الجائحة في عراقنا الحبيب، أجد من الضروري مساندة الشعب الفلسطيني بوقفة احتجاجية سلمية غاضبة حاشدة مع التأكيد بالالتزام على الشروط تماما".

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