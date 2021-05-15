شاهد بالفيديو.. وفاة العشرات في ابشع حادث جنوب العراق

2021/05/15 | 02:37 - المصدر: NRT عربية

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لقي 14 شخصا حتفهم في حادث حريق اندلع داخل عجلة نتيجة اصطدامه مع منشأة ركاب على الطريق ‏الدولي السريع في محافظة المثنى.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (15 ايار 2021)، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 3 مواطنين وأنتشال 14 جثة متفحمة واخماد حادث حريق اندلع نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع استاراكس مع منشأ ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى" .

واضافت "حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبيرة وتمكنت بعد استخدام معدات الانقاذ من اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص وفصل الحطام واخراج الأشخاص الثلاثة المصابين أولاً وإجراء الإسعافات الأولية قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج مع انتشال 14 جثة و تسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة ."

واشارت ان "سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه ."

احتراق سيارة في حادث مروري مروع بمدينة السماوة pic.twitter.com/HeFhMAVMqZ

— NRT عربية (@ArabicNrt) May 14, 2021

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