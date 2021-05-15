البرق يقتل 18 فيلا على الأقل في الهند

2021/05/15 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مروعة تظهر نفوق 18 فيلا بريا على الأقل قيل إنها قُتلت بسبب تعرضها لضربة برق في الهند.

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