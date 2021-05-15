الحكم على نقيب سابق في الجيش الأميركي تجسس لصالح روسيا بالسجن 15 عاما

2021/05/15 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاض فيدرالي أميركي في الإسكندرية في ولاية فرجينيا، الجمعة، حكما بالسجن 15 عاما على نقيب سابق في الجيش الأميركي بتهمة التجسس لصالح روسيا.

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